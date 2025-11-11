Accidente del tren Sarmiento en Liniers: cómo volver a tu casa en subte o colectivo
Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes a poco metros de la estación de Liniers, causando momentos de pánico y demoras en el servicio.
Frente a esta situación, muchos pasajeros y usuarios que deben volver a sus casas se preguntan “cuáles son las alternativas” al tren Sarmiento.
Las alternativas del tren Sarmiento
Entre Once y Flores
- Línea A de subte
Entre Once y Floresta
- Líneas 2 y 5 de colectivo
Entre Once y Liniers
- Línea 8 de colectivo
- Línea 88 de colectivo
- Línea A de subte hasta Primera Junta, luego 136 hasta Liniers
Entre Once y Ramos Mejía
- Línea 8 de colectivo
- Línea 88 de colectivo
- Línea A de subte hasta Primera Junta, luego 136 hasta Ramos Mejía
Entre Caballito y Morón
- Línea 163 A de colectivo
Entre Flores y Floresta
- Línea 1
- Línea 5
- Línea 96
Entre Liniers e Ituzaingó
- Línea 136
- Línea 153
Entre Haedo e Ituzaingó
- Línea 238
Entre Ituzaingó y Merlo
- Línea 322
- Línea 392
Entre Ituzaingó y Moreno
- Combinar línea 136 A con 327
- Línea 422
Entre Paso del Rey y Moreno
- Línea 312
- Línea 327
- Línea 422
¿Cómo fue el descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers?
Las primeras informaciones indicaba que todo se habría dado al realizar el cambio de vía. Bomberos de la Ciudad, la Policía, y personal del Grupo Especial de Rescate así como también del SAME arribaron al lugar.
También, se confirmó que varios pasajeros resultaron heridos, motivo por el que algunos requirieron asistencia sanitaria en el lugar.
En ese contexto, se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona. En tanto, no se registraron lesionados de gravedad.
“Escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomo pensando que era un camión y veo que la formación de tren hacia Once salía como humo que debe ser el primer descarrilamiento y veo que intenta frenar”, expresó un testigo, en diálogo con ‘TN’.