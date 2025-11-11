Accidente del tren Sarmiento en Liniers: cómo volver a tu casa en subte o colectivo

Cientos de pasajeros y usuarios fueron afectados tras el descarrilamiento de una formación a metros la estación Liniers. Conocé las alternativas para evitar las demoras y volver rápido a tu hogar.
martes, 11 de noviembre de 2025, 21:48
Estación de Liniers, Línea Sarmiento
Estación de Liniers, Línea Sarmiento

Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes a poco metros de la estación de Liniers, causando momentos de pánico y demoras en el servicio.

Frente a esta situación, muchos pasajeros y usuarios que deben volver a sus casas se preguntan “cuáles son las alternativas” al tren Sarmiento.

Las alternativas del tren Sarmiento

Entre Once y Flores

  • Línea A de subte

Entre Once y Floresta

  • Líneas 2 y 5 de colectivo

Entre Once y Liniers

  • Línea 8 de colectivo
  • Línea 88 de colectivo
  • Línea A de subte hasta Primera Junta, luego 136 hasta Liniers

Entre Once y Ramos Mejía

  • Línea 8 de colectivo
  • Línea 88 de colectivo
  • Línea A de subte hasta Primera Junta, luego 136 hasta Ramos Mejía

Entre Caballito y Morón

  • Línea 163 A de colectivo

Entre Flores y Floresta

  • Línea 1
  • Línea 5
  • Línea 96

Entre Liniers e Ituzaingó

  • Línea 136
  • Línea 153

Entre Haedo e Ituzaingó

  • Línea 238

Entre Ituzaingó y Merlo

  • Línea 322
  • Línea 392

Entre Ituzaingó y Moreno

  • Combinar línea 136 A con 327
  • Línea 422

Entre Paso del Rey y Moreno

  • Línea 312
  • Línea 327
  • Línea 422

¿Cómo fue el descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers?

Las primeras informaciones indicaba que todo se habría dado al realizar el cambio de vía. Bomberos de la Ciudad, la Policía, y personal del Grupo Especial de Rescate así como también del SAME arribaron al lugar.

También, se confirmó que varios pasajeros resultaron heridos, motivo por el que algunos requirieron asistencia sanitaria en el lugar.

Descarriló el Tren Sarmiento.

En ese contexto, se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona. En tanto, no se registraron lesionados de gravedad.

“Escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomo pensando que era un camión y veo que la formación de tren hacia Once salía como humo que debe ser el primer descarrilamiento y veo que intenta frenar”, expresó un testigo, en diálogo con ‘TN’.