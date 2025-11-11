Accidente del tren Sarmiento en Liniers: cómo volver a tu casa en subte o colectivo

Cientos de pasajeros y usuarios fueron afectados tras el descarrilamiento de una formación a metros la estación Liniers. Conocé las alternativas para evitar las demoras y volver rápido a tu hogar.

Estación de Liniers, Línea Sarmiento Foto: Argentina.gob.ar

Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes a poco metros de la estación de Liniers, causando momentos de pánico y demoras en el servicio.

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers. Video: X @hecesdargentina

Frente a esta situación, muchos pasajeros y usuarios que deben volver a sus casas se preguntan “cuáles son las alternativas” al tren Sarmiento.

Las alternativas del tren Sarmiento

Entre Once y Flores

Línea A de subte

Entre Once y Floresta

Líneas 2 y 5 de colectivo

Entre Once y Liniers

Línea 8 de colectivo

Línea 88 de colectivo

Línea A de subte hasta Primera Junta, luego 136 hasta Liniers

Entre Once y Ramos Mejía

Línea 8 de colectivo

Línea 88 de colectivo

Línea A de subte hasta Primera Junta, luego 136 hasta Ramos Mejía

Entre Caballito y Morón

Línea 163 A de colectivo

Entre Flores y Floresta

Línea 1

Línea 5

Línea 96

Entre Liniers e Ituzaingó

Línea 136

Línea 153

Entre Haedo e Ituzaingó

Línea 238

Entre Ituzaingó y Merlo

Línea 322

Línea 392

Entre Ituzaingó y Moreno

Combinar línea 136 A con 327

Línea 422

Entre Paso del Rey y Moreno

Línea 312

Línea 327

Línea 422

¿Cómo fue el descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers?

Las primeras informaciones indicaba que todo se habría dado al realizar el cambio de vía. Bomberos de la Ciudad, la Policía, y personal del Grupo Especial de Rescate así como también del SAME arribaron al lugar.

También, se confirmó que varios pasajeros resultaron heridos, motivo por el que algunos requirieron asistencia sanitaria en el lugar.

Descarriló el Tren Sarmiento. Foto: Captura

En ese contexto, se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona. En tanto, no se registraron lesionados de gravedad.

“Escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomo pensando que era un camión y veo que la formación de tren hacia Once salía como humo que debe ser el primer descarrilamiento y veo que intenta frenar”, expresó un testigo, en diálogo con ‘TN’.