Boleto Universitario en CABA: cómo conseguirlo y sus requisitos

El Boleto Estudiantil Universitario ya está disponible para los alumnos porteños desde este martes 11 de noviembre con un 100% de descuento en 96 viajes mensuales en transporte público. Se aplica a viajes en colectivo, subte y premetro.

La medida quedó habilitada tras un fallo de la Justicia porteña, que permitió el amparo colectivo que fue presentado por representantes judiciales, quienes a su vez denunciaron demoras injustificadas en la puesta en marcha del programa que fue aprobado en diciembre 2024 a través de la Ley N°6770.

Cuáles son los requisitos

Estudiantes del Nivel Superior Terciario, Universitario y de Formación Técnico Profesional con estos requisitos:

Residir en la Ciudad de Buenos Aires.

Pertenecer a un hogar porteño considerado “pobre”, de “clase media vulnerable” o de “clase media frágil” según el Instituto de Estadística y Censos de CABA con ingresos familiares de hasta $1.997.378 mensuales.

Tipo de institución educativa

Debe ser local o nacional con sede en CABA, y puede ser:

Pública

Social

Privada con 100% de subsidio estatal

Condición académica requerida

Ser alumno regular de la institución, con criterios según el nivel:

Ingresantes a una carrera: Estar inscripto activamente en materias presenciales del ciclo lectivo actual.

Estar inscripto activamente en materias presenciales del ciclo lectivo actual. Universitarios avanzados: Haber aprobado al menos 3 materias en los últimos 12 meses , incluyendo al menos una en el último cuatrimestre o semestre.

, incluyendo al menos una en el último cuatrimestre o semestre. Terciarios avanzados: Haber aprobado todas las materias del año académico anterior y al menos 3 materias del actual.

Haber aprobado todas las materias del año académico anterior y al menos 3 materias del actual. Formación técnico profesional: Tener inscripción activa en módulos, trayectos o capacitaciones laborales.

Cómo anotarse al Boleto Estudiantil en CABA

Para gestionar el Boleto Estudiantil en CABA el estudiante necesitará la siguiente documentación:

El DNI (Documento Nacional de Identidad)

El Certificado Boleto Educativo CABA , que se debe tramitar en la institución educativa.

Los comprobantes de ingresos del grupo familiar. De cada miembro con ingresos, el recibo de sueldo o la constancia del monotributo; y de cada miembro sin ingresos, la certificación negativa de ANSES.

Luego, para acceder al beneficio del Boleto Estudiantil se debe ingresar al sitio de Trámites a Distancia (TAD) y contar con un usuario miBA nivel 3. Luego, deberán seleccionar el trámite “Boleto Educativo Educación Superior” y completar el formulario correspondiente, adjuntando la documentación requerida:

DNI .

Certificado de alumno regular .

Comprobantes de ingresos familiares .

Constancias académicas.

En caso de ser ingresantes, también deberán presentar el título secundario o la constancia de título en trámite, junto con la inscripción al CBC o materias del primer cuatrimestre.