Boleto Universitario en CABA: cómo conseguirlo y sus requisitos
El Boleto Estudiantil Universitario ya está disponible para los alumnos porteños desde este martes 11 de noviembre con un 100% de descuento en 96 viajes mensuales en transporte público. Se aplica a viajes en colectivo, subte y premetro.
La medida quedó habilitada tras un fallo de la Justicia porteña, que permitió el amparo colectivo que fue presentado por representantes judiciales, quienes a su vez denunciaron demoras injustificadas en la puesta en marcha del programa que fue aprobado en diciembre 2024 a través de la Ley N°6770.
Cuáles son los requisitos
Estudiantes del Nivel Superior Terciario, Universitario y de Formación Técnico Profesional con estos requisitos:
- Residir en la Ciudad de Buenos Aires.
- Pertenecer a un hogar porteño considerado “pobre”, de “clase media vulnerable” o de “clase media frágil” según el Instituto de Estadística y Censos de CABA con ingresos familiares de hasta $1.997.378 mensuales.
Tipo de institución educativa
Debe ser local o nacional con sede en CABA, y puede ser:
- Pública
- Social
- Privada con 100% de subsidio estatal
Condición académica requerida
Ser alumno regular de la institución, con criterios según el nivel:
- Ingresantes a una carrera: Estar inscripto activamente en materias presenciales del ciclo lectivo actual.
- Universitarios avanzados: Haber aprobado al menos 3 materias en los últimos 12 meses, incluyendo al menos una en el último cuatrimestre o semestre.
- Terciarios avanzados: Haber aprobado todas las materias del año académico anterior y al menos 3 materias del actual.
- Formación técnico profesional: Tener inscripción activa en módulos, trayectos o capacitaciones laborales.
Cómo anotarse al Boleto Estudiantil en CABA
Para gestionar el Boleto Estudiantil en CABA el estudiante necesitará la siguiente documentación:
- El DNI (Documento Nacional de Identidad)
- El Certificado Boleto Educativo CABA, que se debe tramitar en la institución educativa.
- Los comprobantes de ingresos del grupo familiar. De cada miembro con ingresos, el recibo de sueldo o la constancia del monotributo; y de cada miembro sin ingresos, la certificación negativa de ANSES.
Luego, para acceder al beneficio del Boleto Estudiantil se debe ingresar al sitio de Trámites a Distancia (TAD) y contar con un usuario miBA nivel 3. Luego, deberán seleccionar el trámite “Boleto Educativo Educación Superior” y completar el formulario correspondiente, adjuntando la documentación requerida:
- DNI.
- Certificado de alumno regular.
- Comprobantes de ingresos familiares.
- Constancias académicas.
En caso de ser ingresantes, también deberán presentar el título secundario o la constancia de título en trámite, junto con la inscripción al CBC o materias del primer cuatrimestre.