Transporte público: hasta cuándo dura el paro de colectivos del martes 11 de noviembre

El paro de colectivos de este martes 11 de noviembre afecta a más de 15 líneas en el AMBA. Hasta cuándo dura y todos los detalles.

El paro de colectivos de este martes afecta a más de 15 líneas en el AMBA. Foto: NA.

Casi 20 líneas de colectivos paran este martes en el AMBA por lo que no realizarán sus recorridos habituales y sus pasajeros deberán buscar alternativas para llegar a sus destinos.

Paro de colectivos: cuándo se levanta la medida gremial

Respecto a la duración del paro, la compañía MOQSA sostuvo: “Hasta que no esté el sueldo no salen los bondis”. Es decir que hasta no lograr la efectivización del pago de los sueldos a los colectiveros, el paro seguirá vigente.

Transporte público. Foto: NA

Paro de colectivos en el AMBA

Las empresas que no prestan servicio son El Halcón (148), MOQSA (159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619) y SJBSA (383, 500, 501, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513).

“Informamos que aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores. Por este medio informaremos la normalización del servicio”, indicaron desde El Halcón durante la tarde del lunes.

Colectivo de la empresa MOQSA. Foto: X @159MOQSA

Con respecto a MOQSA, se advirtió desde la compañía que cifraron en 1100 las familias afectadas por la falta de pago.

La mayoría de las líneas afectadas atraviesan la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese sector, podrían registrarse complicaciones en los traslados ante un mayor caudal de pasajeros tanto en los colectivos que continúen operando como en los trenes.

Paro de colectivos: seis líneas no funcionan por el brutal ataque a un chofer. Foto: NA.

Paro de colectivos: todas líneas que no funcionan este martes 11 de noviembre