Cierra una icónica estación de la Línea A del subte: desde cuándo no se detendrán las formaciones

El cierre se produce en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva a cabo la empresa que administra los subtes.

Cierra la estación Congreso de la Línea A. Foto: NA.

La estación Congreso de la Línea A del subte de la Ciudad de Buenos Aires cierra sus puertas al público a partir del próximo lunes 10 de noviembre en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

Hasta cuándo seguirá cerrada la estación de subte Congreso

Según informó esta misma empresa, el cierre se extenderá al menos por tres meses y tiene como principal objetivo “mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios”.

Se renueva la estación Congreso de la Línea A.

Los trabajos que se llevarán a cabo incluirán obras de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, instalación de luces LED, modernización de la señalética y colocación de cartelería en braille.

También se incorporará nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. Respecto de la impermeabilización, SBASE detalló que se aplicarán productos de última generación para resolver uno de los principales problemas del subte: las filtraciones y la humedad.

Este proyecto también contempla intervenciones en accesos, galerías de escaleras -tanto pedestres como mecánicas-, vestíbulos y andenes, con el objetivo de garantizar una circulación más cómoda, segura y ordenada. También se busca optimizar la iluminación y recuperar el valor patrimonial de la estación.

Se harán trabajos de remodelación en la estación Congreso. Foto: NA.

Cabe señalar que la Línea A es la más antigua de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y fue inaugurada en 1913. Con su inauguración se convirtió en la primera línea de Latinoamérica, y la undécima en todo el mundo.

Qué otras estaciones de la Línea A del subte están cerradas

Con este cierre de la estación Congreso, la Línea A contará por estos días con tres estaciones fuera de servicio por las obras que también se realizan en Río de Janeiro y en Loria.

En otras líneas, permanecen cerradas Carlos Gardel y Uruguay (B), así como Plaza Italia y Agüero (D), todas bajo el mismo esquema del Plan de Renovación Integral de Estaciones.