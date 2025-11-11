Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

¿Cómo estará el clima por la mañana?

Esta mañana en Jujuy, el día comienza con un clima fresco y parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondan los 4.2°C, ideal para aquellos que prefieran actividades al aire libre con un clima más fresco. Se espera una humedad alrededor del 46%, lo que proporciona una atmósfera relativamente cómoda. Los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 10 km/h, sin generar mayores molestias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas máximas subirán hasta los 18.4°C. El cielo continuará con algunas nubes, pero en general, se mantendrá relativo buen tiempo. La humedad aumentará ligeramente, aunque se mantendrá en niveles cómodos. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones por la radiación solar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 11 de noviembre de 2025

En cuestiones astronómicas, el amanecer hoy está programado para las 08:01 y el atardecer ocurrirá aproximadamente a las 18:41. Será un día con una duración solar media, adecuado para quienes disfrutan del sol y las actividades diurnas. Prestar atención a estos horarios es recomendable para organizar mejor las actividades del día.

Recordatorio: Mantenerse informado sobre el estado del tiempo ayuda a planificar y disfrutar de las actividades diarias de manera eficiente.