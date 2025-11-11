Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Clima actual

Hoy en Río Negro, el clima estará parcialmente nuboso desde las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.8°C, con vientos que se registrarán a velocidades moderadas de hasta 22 km/h. La sensación térmica será fresca, así que es recomendable llevar una prenda de abrigo si planea salir temprano en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que avance la tarde, la temperatura máxima alcanzará unos agradables 17.1°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los vientos continuarán presentes, aunque no superarán los 27 km/h, lo que contribuirá a una jornada ideal para actividades al aire libre. La humedad se situará en un nivel máximo del 82%, por lo que la sensación de confort dependerá mucho del movimiento del aire.

Observaciones astronómicas

Este día, el inicio del amanecer se producirá a las 8:33 horas, mientras que la puesta del sol nos despedirá alrededor de las 17:51 horas. Si está interesado en la fase lunar, el inicio de la salida de la luna está previsto para las 16:59, mostrando una luminaria creciente que añade un toque especial al atardecer.