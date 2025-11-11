Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz

El clima en Santa Cruz para este martes 11 de noviembre de 2025 será predominantemente nuboso. Durante la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con una temperatura mínima de 3.4°C. Además, es probable que se registren vientos moderados a lo largo del día con una velocidad de hasta 25 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa del aire se mantendrá entorno al 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde-noche, el panorama climático indicará cielos parcialmente iluminados por un débil sol, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. Aunque la sensación térmica será fría, no se esperan precipitaciones. Se recomienda a la población de Santa Cruz abrigarse adecuadamente si planean actividades al aire libre.