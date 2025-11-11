Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Clima actual
martes, 11 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo para la mañana en Tucumán

Durante la mañana, se espera un clima clima parcialmente nuboso en Tucumán. Las temperaturas variarán entre los 8.5°C y alcanzarán hasta los 22.4°C. No se anticipan precipitaciones significativas, pero la humedad relativa podría llegar al 80%, lo que generará un ambiente ligeramente húmedo. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 7 km/h, generando una brisa suave.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones nubosas persistan. La temperatura máxima podría mantenerse en torno a los 22.4°C con un descenso gradual hacia la noche. La humedad podría continuar alta, alcanzando niveles de hasta el 80%. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades de hasta 7 km/h y podrían intensificarse ligeramente durante la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Se recomienda mantenerse hidratado y llevar una chaqueta ligera en caso de mantenerse al aire libre durante largos periodos, dada la alta humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 11 de noviembre de 2025

Hoy el amanecer será a las 08:06 de la mañana y la puesta del sol ocurrirá a las 18:35 de la tarde, brindando aproximadamente diez horas de luz diurna.