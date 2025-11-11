Una histórica autopista se transforma por completo: las obras que prometen mejorar el tránsito de miles de argentinos

Los cambios se enmarcarán en “un nuevo acceso estratégico”. Cuál es la autopista donde se llevarán adelante obras con el objetivo de mejorar el tránsito de más de 36 mil usuarios.

Se licitaron obras para el acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires - La Plata. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Una de las autopistas con mayor circulación de Argentina sufrirá cambios para mejorar el tránsito de miles de argentinos. El anuncio se realizó durante la jornada del martes 11 de noviembre tras la licitación de las obras viales.

Se trata de la autopista Buenos Aires - La Plata, que contemplará un enlace directo con el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), generando un nuevo acceso estratégico a la zona norte de la ciudad, beneficiando a los más de 36 mil vehículos que circulan por día y la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de la capital bonaerense.

Esta intervención forma parte del Plan de Obras 2024–2027 de AUBASA. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Los detalles de las obras en la autopista Buenos Aires - La Plata

El proyecto permitirá construir dos viaductos: uno de 364 metros sobre las vías del Ferrocarril Roca y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín, además de renovar pavimento, señalización, iluminación y defensas laterales.

La licitación de obras tuvo la participación del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto el intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de AUBASA, José Arteaga. Los funcionarios señalaron que la obra beneficiará a más de 36.000 usuarios diarios y generará unos 100 puestos de trabajo directos e indirectos. Se estima un plazo de ejecución de 18 a 20 meses tras el inicio de los trabajos.

Autopista Buenos Aires-La Plata. Foto: AUBASA.

La obra incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial.

Esta intervención forma parte del Plan de Obras 2024–2027 de AUBASA que incluye 24 intervenciones a lo largo de rutas y autovías de la provincia, con el objetivo de renovar el 86% de la traza vial bajo jurisdicción de AUBASA.

“Estamos convencidos que la obra pública es palanca para el desarrollo, generadora de oportunidades y de empleo. Por eso, por decisión del Gobernador Kicillof vamos trabajar para que la infraestructura continúe y poder devolver el esfuerzo de cada bonaerense en más servicios”, indicó Gabriel Katopodis.