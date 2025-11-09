Construyen uno de los puentes más grandes de Sudamérica: promete revolucionar la forma de conectar al continente

Con más de 7 kilómetros de extensión y un diseño de ingeniería de vanguardia, esta megaobra se consolida como una de las construcciones más impresionantes del mundo.

El Puente Héroes del Chaco de Paraguay. Foto: X/@juampideluca_

Con más de 7 kilómetros de longitud, la construcción del puente más grande e importante de Sudamérica promete cambiar la forma en que la región se conecta y se mueve.

Se trata de una megaobra de ingeniería que busca combinar la tecnología de vanguardia, un diseño moderno y un enorme valor simbólico para los países que integra. Así, su presencia se impone en el paisaje y es un antes y un después en la infraestructura regional.

Cómo es el puente Héroes del Chaco

Tiene una longitud superior a los 7 kilómetros y un sistema de cableado de última generación, este puente colosal fue diseñado para soportar condiciones climáticas extremas y garantizar la circulación constante de vehículos de carga y transporte de pasajeros.

La idea principal y su objetivo es acortar distancias, además de mejorar el comercio y fortalecer vínculos económicos entre zonas que durante décadas estuvieron aisladas.

Puente Héroes del Chaco en Paraguay. Foto: X/@delpynews

Paraguay y un hito histórico en la región

Se trata del Puente Héroes del Chaco, que fue inaugurado en marzo de 2024, y que se erige como uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Paraguay.

Incluso la ceremonia de apertura reunió a miles de personas y a las principales autoridades nacionales, donde estuvo -por ejemplo- el presidente Santiago Peña, quien supo destacar el carácter transformador de la obra.

Este acto tuvo lugar sobre el tramo atirantado de 603 metros, que cruza el río Paraguay y se ha convertido en un nuevo ícono arquitectónico para Asunción.

“El Chaco simboliza nuestra identidad y nuestra lucha, y hoy se convierte en el centro de las oportunidades para el Paraguay”, afirmó Peña al respecto.

Este puente se suma a una lista de megaproyectos que están transformando América Latina, como por ejemplo el Puente Chacao en Chile que estará conectando la isla de Chiloé con el continente; el Metro de Bogotá, primera línea subterránea de la capital colombiana; y el Puente Salvador–Itaparica en Brasil, de más de 12 kilómetros de extensión.

En definitiva, estas obras simbolizan una nueva etapa para la región: una Sudamérica más integrada, moderna y conectada, donde la infraestructura deja de ser un obstáculo para convertirse en motor de desarrollo y de unión entre naciones.