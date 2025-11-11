Tren Sarmiento: la Justicia pedirá un examen de alcoholemia para el chofer de la formación que descarriló en Liniers

De los damnificados, nueve de ellos fueron trasladados a distintos nosocomios: cuatro al Santojanni, dos al Vélez Sársfield, dos al Álvarez y uno al Grierson. Las otras 10 personas que sufrieron lesiones fueron atendidas en el lugar.

Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers Foto: FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y al menos 20 pasajeros resultaron heridos

Tras el hecho, la Justicia federal investiga el caso y el juez Julián Ercolini, del Juzgado N°12, ordenó que el chofer sea sometido a un examen de alcoholemia. En la causa, intervienen el Juzgado Federal N°12 y el fiscal Carlos Stornelli.

Asimismo, el magistrado ordenó que la Policía Federal analice el registro de grabaciones y modulaciones previo y posterior al siniestro, más la actividad de los señaleros.

Debido a que el hecho es muy reciente, las autoridades aún se encuentran en la fase de peritaje técnico para determinar las causas exactas, pero la investigación preliminar se centra en dos posibles factores, que surgen de la dinámica del accidente en un punto crítico de la traza:

Falla en la Infraestructura: La hipótesis más mencionada es una anomalía en el cambio de vías que estaba atravesando la formación al momento del descarrilamiento. Se ha señalado que el descalce se produjo en un tramo que requiere especial atención en su mantenimiento y estado.

Falla Mecánica del Material Rodante: No se descarta una falla en el tren mismo, aunque esta es una línea que se definirá con el análisis técnico de la formación.

Comunicado de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos informa que a las 15.50 de hoy se produjo el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. El hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional.

Entre el momento del incidente y las 17.50 el servicio circuló limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Desde ese momento la prestación se restableció entre la terminal de Once y Moreno sin detenerse en Liniers.

Personal de Trenes Argentinos y las fuerzas de seguridad se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de restablecer la normal circulación lo antes posible.

Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes.



