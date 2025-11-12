Justo en la nostalgia: vuelve la Gatorade de vidrio con un sabor inconfundible

La edición limitada rinde tributo a la versión original lanzada en 1995, con su emblemático diseño verde y naranja, acompañada del rayo característico.

Vuelve la Gatorade más esperada. Foto: Unsplash

Siendo ya 3.650 los días que la Gatorade de vidrio abandonó el territorio argentino, la bebida isotónica diseñada para reponer líquidos, electrolitos (como sodio y potasio) y carbohidratos (azúcares) que se pierden durante el ejercicio físico intenso vuelve a su formato original.

Fue tal la magnitud de la vuelta al vidrio que jugadores de Los Pumas y de Boca Juniors, así como también Las Leonas, hicieron campaña para promocionar un cambio que todo el mundo reclamaba.

Gatorade en botella de vidrio. Foto: Info Kioscos

De este modo, la bebida deportiva más vendida del planeta vuelve a sorprender con una edición especial que despierta pura nostalgia: la botella de vidrio.

Esta edición limitada rinde tributo a la versión original de Gatorade lanzada en 1995, con su emblemático diseño verde y naranja y el rayo característico. La botella de vidrio vuelve con el mismo espíritu que la hizo famosa: hidratar y recuperar energía con estilo retro.

Gatorade edición 1995 mantiene su fórmula clásica de hidratación con electrolitos, con un sabor cítrico intenso que remite a las versiones originales lanzadas en los años noventa. Su objetivo es ofrecer una experiencia nostálgica para los fanáticos de la marca, combinando el diseño retro del envase con la efectividad de siempre en la reposición de líquidos y sales minerales después del ejercicio.

Otro clásico que vuelve: Sprite Ice

El regreso de las ediciones clásicas no se detiene. Tras el lanzamiento del Gatorade edición 1995, ahora Sprite Ice se suma a la ola retro con una propuesta que promete conquistar el verano argentino.

Vuelve Sprite Ice. Foto: Info Kioscos

En esta edición limitada, The Coca-Cola Company rescata una de las combinaciones más recordadas: el tradicional sabor lima-limón con un toque de menta que aporta una sensación de frescura única. Al igual que el Gatorade noventoso, Sprite Ice apela a la memoria afectiva de los consumidores que crecieron con estas bebidas icónicas, pero con una presentación moderna y renovada.

Además, la marca presentó Sprite Zero Ice, una versión sin azúcar que mantiene todo el sabor y la frescura característica. Disponible en latas de 473 ml, puede encontrarse en kioscos de todo el país.