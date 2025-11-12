Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, el clima en Córdoba promete ser mayormente nuboso con temperaturas cómodas. Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente despejado, lo cual brindará un respiro después de jornadas de nubes persistentes. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 7.3°C, creando un ambiente fresco pero no inconveniente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En horas de la tarde, el mercurio alcanzará máximas de hasta 21.9°C. Esta alza en los termómetros no irá acompañada de precipitaciones, lo que promete una tarde clara para disfrutar al aire libre. Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo favorables con temperaturas agradables y vientos suaves que perderán intensidad paulatinamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

El amanecer en Córdoba será a las 06:12 y el ocaso tendrá lugar a las 18:21. Esto ofrece un día relativamente largo para actividades al aire libre. La luz del día será una constante sin mayores cambios drásticos en las condiciones climáticas.