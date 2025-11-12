Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima Corrientes
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 12 de noviembre de 2025, 06:01

Condiciones meteorológicas para la mañana

Durante la mañana, en Corrientes, se prevé un clima parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 8.2°C. La humedad alcanzará un nivel notable del 94%, aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, casi nula. El viento soplará con una velocidad máxima alrededor de 9 km/h, asegurando una mañana tranquila sin eventos climáticos significativos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avanza la tarde y entrando la noche, las condiciones cambiarán ligeramente con el cielo aún parcialmente nublado. La temperatura se espera alcance hasta 18.8°C. La humedad continuará alta, asegurando un ambiente húmedo a lo largo del resto del día. El viento podría incrementarse, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, asegurando un agradable día para actividades al aire libre sin riesgo de lluvias.

Observaciones astronómicas

Este miércoles 12 de noviembre, el sol en Corrientes aparecerá temprano en la mañana y se esconderá a las 18:08. Es un buen día para disfrutar del amanecer y el atardecer, dados los bajos niveles de nubosidad durante estas horas clave.