Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima Corrientes

Condiciones meteorológicas para la mañana

Durante la mañana, en Corrientes, se prevé un clima parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 8.2°C. La humedad alcanzará un nivel notable del 94%, aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, casi nula. El viento soplará con una velocidad máxima alrededor de 9 km/h, asegurando una mañana tranquila sin eventos climáticos significativos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avanza la tarde y entrando la noche, las condiciones cambiarán ligeramente con el cielo aún parcialmente nublado. La temperatura se espera alcance hasta 18.8°C. La humedad continuará alta, asegurando un ambiente húmedo a lo largo del resto del día. El viento podría incrementarse, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, asegurando un agradable día para actividades al aire libre sin riesgo de lluvias.

Observaciones astronómicas

Este miércoles 12 de noviembre, el sol en Corrientes aparecerá temprano en la mañana y se esconderá a las 18:08. Es un buen día para disfrutar del amanecer y el atardecer, dados los bajos niveles de nubosidad durante estas horas clave.