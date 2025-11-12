Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima en Salta

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, el clima en Salta presenta condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 3.4°C. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, lo que proporciona un día ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa estará en torno al 47%, lo que contribuirá a un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las temperaturas se elevarán alcanzando un máximo de 21.2°C. El cielo permanecerá con algunas nubes, pero sin previsión de lluvias. Los vientos serán predominantes en dirección este, con velocidad media alcanzando los 22 km/h, y se mantendrán constantes por la tarde y noche. La condición climática general será favorable para quienes deseen disfrutar de una velada al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 7:28 AM, y se despedirá del horizonte a las 6:40 PM, brindando más de 11 horas de luz diurna. Estos horarios proporcionan muchas oportunidades para actividades al aire libre antes del atardecer.