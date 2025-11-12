Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

El clima en Santa Cruz hoy se presenta con uno cielo parcialmente nuboso desde temprano. Las temperaturas mínimas llegarán a 4.7°C, mientras que las máximas alcanzarán los 7.3°C. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más fresca que la real.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, continuaremos con un cielo parcialmente nuboso, siendo la temperatura máxima alrededor de 7.3°C. Los vientos mantendrán una velocidad de hasta 30 km/h máximo, incrementándose un poco con fuertes ráfagas en algunas áreas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 12 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Durante este tiempo, podremos disfrutar de un día levemente soleado, en donde los rayos solares jugarán a ocultarse detrás de las nubes.