Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 12 de noviembre de 2025

Estado del clima

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego esta mañana

En la mañana de hoy, el clima en Tierra del Fuego estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se esperan alrededor de los -0.6°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 2.9°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, y los niveles de humedad estarán oscilando cerca del 93%. Los vientos se desplazarán con una velocidad media que alcanzará los 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche se anticipa que el tiempo continúe con condiciones similares. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, y las temperaturas fluctuarán entre los -0.6°C y los 2.9°C. La probabilidad de lluvia sigue siendo baja, asegurando un día mayormente tranquilo para los fueguinos. Los vientos alcanzarán hasta 36 km/h, provenientes del sector oeste, manteniendo el aire fresco durante toda la jornada.