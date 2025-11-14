Presentación de la Libreta AUH 2025: cómo completar el trámite online de ANSES y hasta cuándo hay tiempo

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene abierto el proceso de carga digital de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo, un trámite anual obligatorio que garantiza la continuidad del beneficio y el cobro del 20% acumulado. Los detalles.

ANSES, AUH. Foto: ANSES.

Con el objetivo de garantizar la continuidad del beneficio y fortalecer las políticas de inclusión social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que continúa habilitada la presentación online de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este trámite, que debe realizarse una vez al año, permite acceder al complemento del 20% acumulado del beneficio y acreditar el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de los niños, niñas y adolescentes cubiertos por la asignación.

Libreta AUH. Foto: X @ansesgob.

La Libreta AUH constituye un requisito esencial dentro de las políticas de acompañamiento a las familias con menores ingresos, ya que a través de ella el Estado verifica la asistencia escolar y los controles médicos obligatorios.

De esta manera, se busca asegurar el acceso a derechos básicos y promover la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Libreta AUH: paso a paso para completar el trámite online

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En el apartado “Hijos – Libreta AUH”, verificar la información correspondiente a los menores a cargo. Si falta completar algún dato (salud, educación o vacunación), seleccionar “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario, completarlo y hacerlo firmar por la escuela o centro de salud. Tomar una foto del formulario completo (en buena calidad, formato JPG y peso menor a 3 MB) y volver a ingresar a Mi ANSES para subir la imagen. El trámite se confirma mediante un correo electrónico que acredita la correcta presentación.

Libreta AUH. Foto: ANSES.

El formulario oficial debe ser completado y firmado por las autoridades educativas y sanitarias. Una vez listo, el titular debe tomar una foto en buena calidad y subirla nuevamente a la plataforma. El trámite se considera finalizado al recibir el correo de confirmación emitido por ANSES.

En los casos en que no sea posible realizar la carga digital, el organismo informó que los responsables podrán acercarse a una oficina de ANSES sin turno o participar de los operativos territoriales de atención que se desarrollan en distintos puntos del país.

La fecha límite para la presentación de la Libreta AUH correspondiente al período 2025 es el 31 de diciembre. Cumplir con este paso no solo asegura la continuidad del beneficio mensual, sino que también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, otro de los incentivos que impulsa el acceso a la educación en las infancias y adolescencias.