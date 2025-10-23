Plan de los Mil Días de ANSES: hasta qué edad se percibe el beneficio y el monto de octubre 2025

Se trata de un complemento que involucra a un grupo de las familias y busca apoyar de manera económica a los sectores más vulnerables.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) reciben además el extra Plan de los Mil Día, aunque es hasta una cierta edad. El Ministerio de Capital recordó que este monto se suspende automáticamente cuando el menor cumple 3 años.

El monto extra que se puede recibir durante octubre 2025 corresponde al Plan 1000 días, que tiene que ver con el Complemento Leche. Esta ayuda es de $44.222 este mes y se entrega a las familias que tengan niños de hasta 3 años y formen parte de la AUH, además de todos los titulares de la Asignación por Embarazo.

Este programa tiene la intención de mejorar la alimentación infantil, además de acompañar a las madres que están cursando un embarazo. Cabe aclarar que el dinero que se recibe se actualiza de manera mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), al igual que la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Qué montos tendrá la Tarjeta Alimentar en octubre 2025?

Los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar para octubre son:

$52.250 para familias con 1 hijo.

$81.936 para familias con 2 hijos.

$108.062 para familias con 3 o más hijos

¿Quiénes acceden al Complemento Leche del Plan 1000 Días?

El Complemento Leche será de $44.230 y está destinado a: