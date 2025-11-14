Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Durante la mañana, el clima en Catamarca se presenta con cielos mayormente despejados y una probabilidad baja de precipitaciones. Con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C, se espera que el día comience fresco, pero con un aumento gradual de la temperatura conforme avanza la jornada. La humedad se mantendrá razonablemente cómoda, y los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde y noche, la máxima alcanzará los 23.7°C. El cielo estará parcialmente nuboso, siendo improbable la aparición de lluvias. Es importante tener en cuenta las rachas de vientos variables que podrían llegar hasta los 26 km/h, lo que ofrecerá una brisa agradable para las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

Los habitantes de Catamarca pueden disfrutar de una jornada con el sol saliendo a las 08:12 y poniéndose a las 18:33, brindando amplias horas de luz para realizar diversas actividades. La luz del día estará presente durante la mayor parte de la jornada, propiciando un ambiente ideal para disfrutar del paisaje.