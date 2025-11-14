Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima hoy

Para aquellos que se preguntan cómo estará el clima en Córdoba este viernes 14 de noviembre de 2025, tenemos un panorama detallado. Desde las primeras luces del día, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que llegarán a 7.3°C. Aunque no se espera precipitaciones, el día será algo ventoso con una velocidad de viento que alcanzará hasta 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, las condiciones no variarán mucho. El clima seguirá parcialmente nuboso y las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.9°C. Si bien no hay anuncios de lluvia para hoy, se recomienda estar preparado para ráfagas de viento que podrían incrementarse ligeramente. La humedad relativa rondará el 54%.

Las recomendaciones para hoy son disfrutar del aire libre, pero llevar una chaqueta ligera para la noche, ya que las temperaturas bajarán considerablemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

Para quienes estén interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Córdoba será aproximadamente a las 08:12 y el atardecer está previsto para las 18:21. La fase lunar actual es 0, indicando una luna nueva, ofreciendo cielos más oscuros para la visualización de estrellas.