Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima Diario

Condiciones climáticas para la mañana

Hoy en Formosa, se espera que el clima presente cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco para el comienzo del día. No se anticipan precipitaciones, y la humedad se mantendrá estable alrededor del 96%, un nivel óptimo que no afectará el confort térmico significativamente. Los vientos serán moderados, con una velocidad media esperada de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, el clima continuará parcialmente nublado. Las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 20.5°C, generando un agradable clima otoñal. El viento se mantendrá corriendo, aunque con menos intensidad en comparación con la mañana, proporcionando un alivio ideal para los que prefieran estar al aire libre. Las condiciones de humedad alcanzarán un máximo de 96%, por lo que se recomienda mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, hoy, el sol saldrá a las 07:37 horas y se pondrá a las 18:08 horas. Esta información es ideal para aquellos aficionados a las actividades al aire libre que deseen aprovechar la luz solar al máximo.