Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

viernes, 14 de noviembre de 2025, 06:04

La jornada en La Rioja se presenta con un clima inusual para esta época del año. Según el clima previsto, comenzará el día con un cielo cubierto y temperaturas mínimas de 6°C. La humedad será alta, alcanzando un 66%, y hay una probabilidad de precipitaciones del 0%, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no se esperan lluvias significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, las condiciones climáticas mostrarán una ligera mejoría. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.1°C, ofreciendo un ambiente más cálido. Los vientos serán moderados, con una velocidad de hasta 10 km/h. A medida que avance la noche, el cielo se despejará parcialmente, aunque se mantendrá la sensación de humedad alta. El viento máximo podría intensificarse hasta 21 km/h en algunos momentos, aportando una sensación fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

El día en La Rioja comenzará con la salida del sol a las 07:47 y finalizará con su puesta a las 18:35, permitiendo disfrutar de aproximadamente once horas de luz diurna.