Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Noticias del clima

La jornada en La Rioja se presenta con un clima inusual para esta época del año. Según el clima previsto, comenzará el día con un cielo cubierto y temperaturas mínimas de 6°C. La humedad será alta, alcanzando un 66%, y hay una probabilidad de precipitaciones del 0%, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, no se esperan lluvias significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, las condiciones climáticas mostrarán una ligera mejoría. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.1°C, ofreciendo un ambiente más cálido. Los vientos serán moderados, con una velocidad de hasta 10 km/h. A medida que avance la noche, el cielo se despejará parcialmente, aunque se mantendrá la sensación de humedad alta. El viento máximo podría intensificarse hasta 21 km/h en algunos momentos, aportando una sensación fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 14 de noviembre de 2025

El día en La Rioja comenzará con la salida del sol a las 07:47 y finalizará con su puesta a las 18:35, permitiendo disfrutar de aproximadamente once horas de luz diurna.