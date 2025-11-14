Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Clima Diario

El clima en Salta estará mayormente parcialmente nuboso a lo largo del día. Durante la mañana, se espera una temperatura mínima de 3.4°C con vientos moderados a una velocidad máxima de 8 km/h, provenientes del noreste. La humedad estará en torno al 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C. Los vientos aumentarán levemente, oscilando entre los 4 y 5 km/h. La noche verá un incremento en la fuerza del viento, alcanzando hasta 9 km/h.