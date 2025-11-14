Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Estado del tiempo
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 14 de noviembre de 2025, 06:06

Clima para este viernes en la mañana

Hoy en Tierra del Fuego, se prevé un cielo parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C. Se espera que el clima se mantenga estable durante las primeras horas del día. Los vientos tendrán una velocidad media de 11 km/h, lo que generará un ambiente fresco y sin grandes cambios bruscos. La humedad será elevada, acercándose al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Hacia la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán aproximadamente los 2.9°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 17 km/h, contribuyendo a una sensación térmica fresca. Durante la noche, las condiciones climáticas continuarán con pocas variaciones, y la humedad, al igual que durante la mañana, será una constante del día.