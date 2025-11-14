Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 14 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Clima para este viernes en la mañana

Hoy en Tierra del Fuego, se prevé un cielo parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C. Se espera que el clima se mantenga estable durante las primeras horas del día. Los vientos tendrán una velocidad media de 11 km/h, lo que generará un ambiente fresco y sin grandes cambios bruscos. La humedad será elevada, acercándose al 96%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Hacia la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán aproximadamente los 2.9°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 17 km/h, contribuyendo a una sensación térmica fresca. Durante la noche, las condiciones climáticas continuarán con pocas variaciones, y la humedad, al igual que durante la mañana, será una constante del día.