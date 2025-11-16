Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 16 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alcanzando los 3.4°C. Se espera que el ambiente se mantenga con una humedad relativa cercana al 80%, lo cual podría aumentar la sensación de frescor durante las primeras horas. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 16 km/h, lo que generará una sensación térmica algo más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que no superarán los 7.3°C. Se recomienda abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante la noche cuando las temperaturas tenderán a descender aún más.

Este 16 de noviembre, el sol saldrá a las 6:00 AM y se pondrá a las 8:00 PM. Será un día ideal para disfrutar observando la luna, que alcanzará su fase creciente con su salida prevista a las 4:32 PM.