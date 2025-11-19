Cambia el Tren Sarmiento: los nuevos horarios tras la modificación en el cronograma

Trenes Argentinos publicó los nuevos detalles del servicio que une Once y Moreno. Según informaron, tiene que ver con los trabajos en Liniers tras el descarrilamiento.

Tren Sarmiento, NA

El Tren Sarmiento anunció cambios en su funcionamiento, algo que puede afectar a miles de usuarios que utilizan su servicio a diario. Con la entrada de algunas formaciones a taller, se conoció un nuevo cronograma que modificará los horarios para trasladarse en esta línea.

El nuevo cronograma de horarios del servicio de trenes que une a Once, en Ciudad de Buenos Aires, con Moreno, en el oeste del Conurbano bonaerense. Los principales datos que se desprenden de la noticia es una menor frecuencia, así como algunas cancelaciones de algunos recorridos.

Un tren de la línea Sarmiento atropelló una camioneta. Foto: trensarmiento.com.ar

Por ejemplo, los servicios rápidos fueron cancelados, así como también los servicios locales.

Cambios en el Tren Sarmiento: el nuevo cronograma de horarios

Cabe recordar que el servicio rápido del Tren Sarmiento solo se detenía en Caballito, Flores, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey y Moreno. Hasta el momento, se desconoce cuándo volverá a operar.

Entre los principales reclamos, aparece la frecuencia que habrá en los horarios pico del servicio. Según lo compartido en el nuevo esquema de viajes, pasará una formación cada 14 minutos, algo que puede derivar en demoras para trasladarse.

El nuevo cronograma de horarios del Tren Sarmiento. Foto: Trenes Argentinos

Sin dar mayores detalles, desde Trenes Argentinos informaron que la “línea Sarmiento circula con cronograma especial por trabajos de mantenimiento luego del descalce en Liniers”.

Para conocer más detalles del recorrido y sus horarios, se puede ingresar al sitio de Trenes Argentinos.

El descarrilamiento en Liniers: trabajos en la zona y demoras para viajar

Justamente, la referencia hecha tiene que ver con el descarrilamiento que se produjo el pasado martes en las inmediaciones de la estación Liniers. El incidente se produjo el martes 11 de noviembre a las 15.50 y el problema estuvo en la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once.

Descarrilamiento del tren Sarmiento en la estación Liniers. Foto: NA

Los trabajos de investigación continúan, para saber los motivos del incidente que produjo casi de 20 heridos leves.

Más allá de los trabajos en el lugar, también se analizan las filmaciones existentes, así como también el registro de eventos que el que cuenta la formación.

Descarriló el tren Sarmiento en Liniers. Foto: Captura

Mientras tanto, Trenes Argentinos trabaja en las tareas de encarrilamiento del último coche de la formación y en la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura de vías, señalamiento, alimentación eléctrica y en el material rodante.

La empresa indicó que “una vez finalizado el proceso de remoción del tren”, la formación que descarriló fue traslada a los talleres que Trenes Argentinos tiene en Villa Luro, con el objetivo de realizar una revisión integral.