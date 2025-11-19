Por qué el Tren Mitre no funcionará durante el fin de semana largo de noviembre

Trenes Argentinos informó la interrupción del servicio entre el viernes 21 y el lunes 24, mientras que otros recorridos presentarán interrupciones. Qué alternativas tienen los pasajeros para viajar.

Tren de la línea Mitre. Foto: NA.

Después de las obras realizadas a mediados de octubre, el Tren Mitre volverá a paralizarse durante el fin de semana largo de noviembre, que abarca del viernes 21 al lunes 24. Es por ello que durante esos días, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán a la terminal de Retiro y el ramal Tigre quedará interrumpido.

Trenes Argentinos informó que ya se renovaron más de 15 kilómetros de vías del ramal que circula entre Tigre y Retiro, en el marco del del reacondicionamiento del tendido entre ambas cabeceras.

Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

Además, comunicó que “actualmente, el estado de la infraestructura obliga a mantener restricciones de velocidad en más de 40 tramos del trazado para garantizar la seguridad operacional”.

“Estos cortes de servicio se disponen para realizar reemplazos de rieles y durmientes con más de 40 años de uso, así como trabajos en el sistema de señalamiento, que presentaba un alto nivel de deterioro y requería intervención inmediata”, indicaron.

Qué días no funcionará el tren Mitre

En ese contexto, se comunicó que las obras de renovación de vías en el ramal Tigre continuarán durante el fin de semana del 21 al 24 de noviembre, por lo que el servicio no funcionará en ese fechas.

Cabe recordar que también se harán trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro, motivo por el cual los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las cabeceras bonaerenses.

Línea Mitre. Foto: Trenes Argentinos.

Las alternativas de viaje para los usuarios

De acuerdo a lo informado por Trenes Argentinos, el servicio retomaría su funcionamiento el martes 25 de noviembre. Por ello, en el transcurso del fin de semana largo, los usuarios deberán tomar otras opciones para poder llegar a la cabecera de Retiro.

Quienes viajen habitualmente el ramal Tigre-Retiro, cuentan con las siguientes alternativas:

Colectivos

Se pueden unir las dos cabeceras haciendo combinación de colectivos entre las líneas 101 o 130 A, que paran a pocos metros de la terminal en CABA, y luego la línea 60, que llega hasta Tigre.

En tanto, la línea 130 B, que también se toma a metros de Retiro, puede combinarse con la 21 E en la estación Núñez, que pasa por Panamericana y luego por Acceso Tigre.

Tren y colectivos

Los usuarios podrán tomarse el Tren de la Costa desde la estación Delta hasta la estación Av. Maipú. Allí se puede hacer combinación con líneas de colectivo como la 59 o incluso tomar el tren en la estación Bartolomé Mitre, aunque sólo circulará hasta la estación Belgrano R.

Desde Tigre, se podrá llegar a Retiro desde las estaciones Don Torcuato y Vice Almirante Montes del ferrocarril Belgrano Norte. Otra opción es tomarse el colectivo 60 hasta Puente Saavedra y allí subir en la estación Aristóbulo del Valle del tren.