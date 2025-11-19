Trenes a Mar del Plata: quiénes pueden obtener hasta un 50% de descuento en los pasajes

Desde Trenes Argentinos acercaron el detalle de los recorridos y precio del transporte para el noveno del año. Conocé toda la información para viajar por el país.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Ya llegan las vacaciones 2026 y Trenes Argentinos ya anunció el cronograma de viajes y precios de los servicios a Mar Del Plata para diciembre, enero, febrero y el comienzo de marzo 2026.

Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

Otro aspecto importante es que los jubilados tienen un 40% de rebaja al realizar la compra, y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía. Además, algunos tienen un 50% de descuento.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Trenes de larga distancia: recorridos, horarios y precios para el verano 2026

Buenos Aires - Mar del Plata

Hasta el 11 de diciembre, circularán dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17. El regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Desde el 12, pasan a ser tres viajes de ida y vuelta por día, “con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10″.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.

Precios: hasta el 11 de diciembre, los precios serán de $35.000 para primera y $42.000 para pullman. Luego, subirán a $38.000 y $45.000, respectivamente.

Descuentos y beneficios de hasta 50% en pasajes

- Jubilados y pensionados: 40% de descuento en compra online y en todos los trenes de Larga Distancia. Además, pueden adquirir los pasajes con descuento en boleterías habilitadas.

- Personas con discapacidad: viajan gratis presentando DNI y CUD vigente (original). Si el certificado lo aclara, un acompañante también viaja gratis.

- Menores: de 0 a 2 años viajan gratis sin ocupar asiento y los de 3 a 12 años abonan el 50% del pasaje.