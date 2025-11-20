Un encuentro lleno de sabor: cuándo es el Festival de Berenjenas al Escabeche, el evento imperdible de Buenos Aires

La idea inicial era homenajear la cocina casera y poner en valor esta conserva que forma parte del patrimonio culinario de muchas familias, pero con el tiempo, el evento creció y se convirtió en una verdadera fiesta regional, con música en vivo, feria gastronómica, juegos y sorteos.

Festival de Berenjenas en Escabeche. Foto: Instagram @juanbraceli

¿Quién no tiene algún familiar o vecino que prepara las mejores berenjenas al escabeche? Esta delicia casera enamora a los fanáticos de la berenjena y conquista cualquier paladar. Para sorpresa de muchos, vuelve el Festival de Berenjenas en Escabeche, una oportunidad ideal para probar algunas de las más ricas de Buenos Aires.

Y aunque siempre genere debate si conviene hervirlas o cocinarlas al horno antes de ponerlas en el frasco, siempre hay alguien capaz de convertir un simple pancito con berenjenas en un bocado inolvidable.

Ahora bien, para quienes consideran a esta conserva un verdadero tesoro familiar, llega una gran noticia: se viene la 10° edición del Festival de Berenjenas en Escabeche de la Zona Norte, un evento que, con humor y mucha pasión, invita a descubrir cuáles son las mejores de toda la región.

Festival de Berenjenas en Escabeche. Foto: Instagram @festivaldeberenjenas

Cuándo es el Festival de Berenjenas en Escabeche

Este año, la celebración será el domingo 7 de diciembre, de 11 a 17, en la Sociedad de Fomento María Isabel, ubicada en Suipacha 1833, Virreyes. Allí, en un encuentro bien familiar, se elegirán las recetas más destacadas. Vecinos de Tigre, San Fernando, Vicente López, San Isidro, Escobar y San Martín podrán presentar sus versiones favoritas.

Desde aquel primer festival realizado en 2014 en un centro cultural de San Fernando, pasaron miles de personas, más de 400 frascos en competencia y más de 200 jurados.

Festival de Berenjenas en Escabeche. Foto: Instagram @festivaldeberenjenas

Cada edición reúne a familias, amigos y vecinos apasionados por esta tradición, y lo que le da vida al festival es justamente la diversidad: cada hogar guarda una receta distinta, un secreto, un condimento que marca la diferencia.

“El espíritu del festival es el encuentro y la celebración de la comida casera. Cada año vemos que la creatividad y los sabores no tienen límites”, señalaron desde la organización.

Los tres frascos más votados recibirán una canasta de productos locales, y quien se quede con el primer puesto levantará el trofeo a la mejor berenjena de la Zona Norte. Tanto quienes quieran competir como quienes deseen ser jurado podrán inscribirse hasta el 1° de diciembre. Toda la información para inscribirse se encuentra en la cuenta de Instagram @festivaldeberenjenas.

Cómo hacer berenjenas al escabeche

Ingredientes

2 kg de berenjenas

1 taza de vinagre (de alcohol o de manzana)

1 taza de aceite (mezcla o oliva)

3–4 dientes de ajo picados

1 cucharada de sal

Ají molido (a gusto)

Pimienta en grano

2–3 hojas de laurel

Orégano (opcional)

Los mejores secretos para preparar unas berenjenas al escabeche increíbles. Foto: Unsplash.

Paso a paso