A precio “regalado”: el bodegón de Zona Sur que ofrece riquísimas empanadas a $2.500

Un bodegón gana terreno en la Zona Sur de Buenos Aires y se posiciona entre los favoritos para cenas entre amigos y todo gracias a sus precios regalados.

Si hablamos de ofertas, las empanadas son los imperdibles en RestoCat.

RestoCat en Remedios de Escalada Foto: Instagram RestoCat

El bodegón de empanadas baratas

Ubicado sobre calle Coronel Timote 3403, en Remedios de Escalada, el local se disfraza de comedor de antes. Una de las opciones más destacadas de la carta son sus variedades de empanadas por $2.500 la unidad. Pueden ser de carne cortada a cuchillo, de pollo al horno, de roquefort o de jamón y queso.

Las mejores empanadas de Zona Sur Foto: Instagram RestoCat

No solo tiene empanadas económicas, también ofrece otras opciones como pizzas o variedades de milanesas, entre las que se encuentra una degustación de milanesas. Por $55.000 se consigue una combinación de fugazzeta, 4 quesos, napolitana y americana que vienen acompañada de papas fritas.

RestoCat es parada fija para una salida low cost y sin dejar de lado la calidad de sus platos.

Dónde queda RestoCat

Los 5 mejores bodegones en CABA, según la inteligencia artificial

El Obrero (La Boca)

Este clásico fundado en 1954 sigue atrayendo a comensales de todas partes. Su encanto reside en la ambientación cargada de fotos y camisetas firmadas, sus milanesas gigantes, los ravioles caseros y una carta de vinos accesible. Es elegido por su autenticidad y por mantener precios razonables en un contexto inflacionario.

Un bodegón espectacular en Buenos Aires. Foto: El Obrero.

Don Carlos (Chacarita)

No tiene carta y el mozo canta lo que hay. Esa es parte del ritual de este bodegón frente a la cancha de Atlanta. La comida es simple, de calidad y servida en porciones generosas. Las berenjenas en escabeche y el matambre a la pizza se llevan los aplausos. Lo eligen por su propuesta genuina y su ambiente familiar que no busca impresionar, sino hacer sentir en casa.

Café Paulin (Microcentro)

Aunque no está en una esquina típica de barrio, este bodegón de oficinistas se ganó un lugar entre los mejores por su velocidad, precios y contundencia. Las tortillas, los sándwiches de pavita y los platos del día son garantía de satisfacción. Se destaca por ser uno de los pocos lugares económicos que aún sobreviven en el centro porteño sin resignar calidad.

El Preferido de Palermo (Palermo)

Si bien tuvo una renovación que lo volvió más “instagrameable”, conserva el alma de bodegón con guiños modernos. Los embutidos, la tortilla babé y los escabeches artesanales lo convierten en un punto de encuentro ideal entre tradición y tendencia. Está en esta lista por lograr un equilibrio justo entre calidad, estética y precios relativamente accesibles dentro de su zona.

Milanesas de bife de chorizo en El Preferido de Palermo Foto: Instagram / @elpreferidodepalermo

Albamonte (Chacarita)

Clásico entre clásicos, este bodegón combina mozos de oficio, platos tradicionales como los fideos al fierrito y una carta que no falla. Aunque sus precios son un poco más elevados que otros en esta lista, lo compensa con porciones para compartir y un sabor que justifica cada peso.