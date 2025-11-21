Después del 24 de noviembre: los últimos dos feriados que le quedan al 2025, ¿habrá descanso XXL?

Se termina el año, pero atentos porque aún queda una oportunidad para desconectar y escapar para cerrar diciembre con todo.

Calendario Foto: Unsplash

El fin de semana largo de noviembre transcurre con bajas temperaturas, lluvias y días nublados en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a la falta de sol y un clima poco agradable, más de uno se pregunta cuándo es el próximo feriado de 2025. La buena noticia es que no hay que esperar tanto.

En el mes de diciembre hay 2 asuetos y uno de ellos ubicado perfectamente para disfrutar de otro fin de semana largo.

Según el calendario oficial, difundido por el Gobierno Nacional, el próximo 8 de diciembre es feriado nacional inamovible. La fecha conmemorativa se debe al día de la Inmaculada Concepción de María y tiene carácter religioso.

Está incluida en la lista de los asuetos de la ley 27.399, denominada Establecimiento de feriados y fines de semana largos. Como este año cae un lunes, se forma un fin de semana largo que incluye sábado, domingo y lunes.

Virgen María. Fuente: Unsplash.

La celebración se enmarca dentro de la tradición católica y busca resaltar los valores empáticos, de caridad y de fe que encarna la Virgen María, madre de Jesucristo. Para los no creyentes, es el día en que se arma el arbolito de Navidad y da inicio a la época festiva del año.

El último feriado del año

El siguiente feriado será el último del año 2025 y también tiene que ver con una festividad religiosa. Se trata del 25 de diciembre, día del nacimiento de Jesús. Sin duda, una de las fechas litúrgicas más importantes del año. Como la Navidad es calificada como “feriado inamovible”, y este año cae jueves, no habrá fin de semana largo.

El día previo, el 24 de diciembre, se festeja Nochebuena, pero lo cierto es que no está catalogada ni como feriado, ni como día no laborable, por lo que se trabaja con normalidad. Sin embargo, en muchos rubros, se cortan las actividades al mediodía. Por lo tanto, es común que varios locales, la administración pública, bancos y otros organismos permanezcan cerrados también durante esta jornada. Lo mismo ocurre en vísperas del Año Nuevo, el 31 de diciembre.

Cuándo y cómo desarmar el arbolito de Navidad. Foto: X/Grok.

El siguiente feriado tiene lugar el año próximo. Estamos hablando del 1° de enero de 2026, día que se festeja el Año Nuevo. Al igual que la Navidad, caerá jueves. A diferencia de los otros feriados, la mayoría de los negocios permanecen cerrados durante ambas jornadas, u ofrecen servicios limitados.

Tras el fin de semana XL de noviembre, el calendario oficial contempla dos feriados más este año: