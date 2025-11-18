Fin de semana largo: ¿abren los los supermercados este viernes 21 de noviembre?

Las grandes cadenas comerciales y pequeños locales de barrio podrían cerrar sus puertas al tratarse de un día no laborable. Conocé la respuesta a este interrogante dentro de la nota y los feriados que restan del año.

Supermercado Carrefour. Foto: NA

El Gobierno de la Nación decretó que este viernes 21 de noviembre sea día no laborable y el viernes 24 feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Frente a este marco, muchos argentinos se preguntan cómo funcionarán todos los supermercados del país.

Los supermercados abrirán sus puertas este viernes 21 y lunes 24 de noviembre. A diferencia de los feriados inamovibles y obligatorios, se trata de un día no laborable, que cada rubro determina cómo trabajaran sus empleados, y de un feriado trasladable, por lo que la decisión de abrir o no queda a criterio de cada comercio.

La decisión de abrir o no queda a criterio de cada comercio. Foto: NA

A pesar de ello, se recomienda a los consumidores consultar las redes sociales o canales de cada supermercado antes de ir, ya que algunos locales podrían operar con horarios reducidos o modificar sus rutinas habituales de atención.

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable

Feriado nacional : es obligatorio. Si te toca trabajar, cobrás el doble.

Día no laborable: es optativo para el empleador. Si trabajás, cobrás lo mismo que cualquier día.

Por este motivo, el lunes 24 de noviembre está garantizado para todos, mientras que el viernes 21 dependerá de cada empresa o institución.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025?

Solo quedan cuatro feriados en lo que resta de 2025. Foto: Unsplash.

Noviembre

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Lista de feriados y días no laborables confirmados para 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval

Marzo

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Viernes 17: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1 : Día del Trabajador (feriado inamovible)

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional

Diciembre