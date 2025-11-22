Se acerca el nuevo ciclo lectivo: cuándo empiezan las clases de CABA en 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para 2026.

Celulares, escuela, niños. Foto: Freepik.

El Gobierno informó el calendario escolar para el ciclo lectivo de 2026, aunque cada distrito debe detallar las fechas correspondientes. En este marco, la Ciudad de Buenos Aires dio un paso adelante y dio información fundamental de cara al próximo año, con la fecha seleccionada para el inicio de las clases.

El calendario escolar consistirá de 190 días de clase, estableciendo también un mínimo de 760 horas reloj para primaria y 900 para secundaria, junto con medidas de recuperación obligatoria ante el incumplimiento.

Ciclo escolar 2026. Foto: NA (Daniel Vides)

Cuándo empiezan las clases en CABA en 2026

Si bien cada provincia aún no oficializó su calendario escolar, el regreso a clases podría ser entre febrero o marzo.

Por su parte, CABA confirmó, por ahora, la vuelta a clases en 2026 y las fechas son las siguientes:

Nivel Inicial y Primario: martes 24 de febrero de 2026

Nivel Secundario: jueves 5 de marzo de 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para 2026. La decisión fue tomada en la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación, presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Además, se estableció que el ciclo lectivo deberá cumplir 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria, con un seguimiento más estricto del cumplimiento efectivo de la carga horaria mínima en cada nivel.





Vacaciones de invierno; colegio; escuela; alumnos. Foto: NA (Daniel Vides)

El comunicado completo

El comunicado también detalla que, si alguna jurisdicción no logra cubrir esos días y horas, deberá implementar medidas de recuperación para garantizar el piso establecido. En el nivel inicial, el mínimo será de 570 horas reloj y el Gobierno argumentó que la medición en horas permitirá un monitoreo más preciso y alineado con estándares internacionales.

Además, en el comunicado de Capital Humano se sostuvo que esta medición permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y acercará el sistema educativo argentino a los estándares internacionales. A partir de diciembre de 2025, el Consejo Federal publicará el calendario escolar 2026 aprobado por cada provincia.

