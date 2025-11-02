Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases provincia por provincia

Transitando el onceavo mes del año, ya se sabe el detalle de cuándo finalizan las clases, provincia por provincia. Conocé las fechas dentro de la nota.

¿Cuándo terminan las clases en este 2025? Foto: MgP/NA.

El ciclo lectivo 2025 ya atraviesa su última etapa cuando nos adentramos en el onceavo mes del año y ya se conocen las fechas del cierre de las clases en cada provincia de la Argentina.

El ciclo lectivo ya conoce las fechas de su finalización. Foto: NA.

El inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.

Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia

12 de diciembre de 2025 : Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

18 de diciembre de 2025 : Santa Cruz.

19 de diciembre de 2025 : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

22 de diciembre de 2025 : Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

26 de diciembre de 2025: La Pampa.

Cómo se organiza el calendario escolar

El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.

El último día de clases en el país será el 26 de diciembre. Foto: NA.

De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

Los feriados que restan en 2025