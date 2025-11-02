Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases provincia por provincia
Transitando el onceavo mes del año, ya se sabe el detalle de cuándo finalizan las clases, provincia por provincia. Conocé las fechas dentro de la nota.
El ciclo lectivo 2025 ya atraviesa su última etapa cuando nos adentramos en el onceavo mes del año y ya se conocen las fechas del cierre de las clases en cada provincia de la Argentina.
El inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.
Ciclo lectivo 2025: cuándo terminan las clases en cada provincia
- 12 de diciembre de 2025: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.
- 18 de diciembre de 2025: Santa Cruz.
- 19 de diciembre de 2025: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
- 22 de diciembre de 2025: Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.
- 26 de diciembre de 2025: La Pampa.
Cómo se organiza el calendario escolar
El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.
De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.
Los feriados que restan en 2025
- 21 de noviembre de 2025: feriado puente.
- 24 de noviembre de 2025: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- 8 de diciembre de 2025: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre de 2025: Navidad.