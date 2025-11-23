Alerta en Corrientes: tras el episodio de la nena con gusanos en la cabeza, confirmaron otro caso de miasis en un bebé

El mismo hospital confirmó un paciente con el mismo cuadro médico, pero esta vez se trató de un pequeño de dos meses.

A pocos días de haberse confirmado un caso de miasis en una niña de 11 años atendida en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” de Corrientes, se detectó un segundo caso, esta vez en un bebé de dos meses que también presentó un cuadro parasitario.

El primer caso se conoció cuando una madre llevó a su hija al hospital debido a un intenso dolor en uno de sus ojos. Durante la revisión, los médicos hallaron larvas en el cuero cabelludo de la menor.

Según el diario El Litoral, el mismo centro de salud confirmó otro paciente con el mismo cuadro médico, pero esta vez se trató de un bebé de dos meses que vive en Corrientes.

Por su parte, el médico Daniel Cerauni expresó en diálogo con Canal 5tv que “si bien se trata de cuestiones parasitarias, es muy común en esta zona subtropical y más en verano”.

Además, informó que este tipo de infección puede estar vinculada a problemas de higiene y al cuidado deficiente de heridas, ya que las larvas se pueden desarrollar cuando hay lesiones que no están correctamente higienizadas.

En el caso de la niña de 11 años, la justicia inició una causa de investigación contra la madre por “lesiones graves por omisión”, que se centra en recopilar testimonios y analizar los partes médicos para determinar las responsabilidades del alarmante estado de salud en el que se encontraba la menor.