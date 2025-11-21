Horror en corrientes: llevó a su hija al hospital por un dolor de ojo, pero tenía gusanos en la cabeza

Los médicos que revisaron a la menor indicaron que los insectos le habían perforado el cráneo. El extraño caso impresionó a la provincia.

Hospital Universitario San Juan Bautista de Santo Tomé Foto: Google street view

En la ciudad de Santo Tomé, en Corrientes, una mujer pidió asistencia médica para su hija de 11 años debido a que manifestaba un fuerte dolor en uno de sus ojos. Luego de que la revisaran, advirtieron que tenía gusanos en el cuero cabelludo.

La madre de la menor llamó al Hospital Universitario San Juan Bautista para pedir ayuda y los profesionales trasladaron a la menor hasta el centro de salud. Allí, los médicos intentaron extraer las larvas, pero habían comenzado a destruir su tejido y perforaron el hueso del cráneo. Por eso, ante la gravedad del caso, fue trasladada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la capital provincial, donde permanece bajo control especializado.

Hospital Pediátrico Juan Pablo II Foto: Página oficial

Según informó el diario El Litoral, uno de los médicos indicó que quedaron “estupefactos” por el estado en el que se encontraba la nena y el tiempo que había permanecido en esa situación sin que su familia lo advirtiese.

Qué dicen los médicos del caso

El pediatra y neonatólogo Flavio Serra, remarcó al mismo medio que el diagnóstico de la nena se denomina miasis foruncular, que es una infestación provocada por moscas que depositan sus larvas en la piel o el cuero cabelludo.

“Estos casos suelen verse como forúnculos, es una miasis foruncular. A partir de ahí se comienzan a desarrollar las larvas que empiezan a dañar el tejido, inclusive pudiendo, como en este caso, dañar el cráneo, convirtiéndose en un caso grave o severo”, explicó el especialista.

Una nena está internada por tener larvas en la cabeza.

“Por supuesto que tiene que ver con la higiene y el cuidado, pero en general los padres concurren muy rápidamente cuando encuentran algún tipo de lesión, con algún tipo de tumoración en el cuero cabelludo o en la parte de la nuca que habitualmente supura o tiene algún tipo de secreción”, explicó Serra.

La justicia inició una causa de investigación contra la madre por “lesiones graves por omisión”, que se centra en recopilar testimonios y analizar los partes médicos para determinar las responsabilidades del alarmante estado de salud en el que se encontraba la menor.