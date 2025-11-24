Un histórico barrio de CABA se renueva por completo: la transformación de una emblemática avenida con patios infantiles y camas elásticas

La zona estrenó dos patios de juegos totalmente renovados, con propuestas inclusivas, espacios temáticos y camas elásticas gratuitas que ya son furor entre las familias.

Nuevo patio de Juegos en Av. García del Rio, Saavedra. Foto: Canal26.com

Ubicada en el barrio de Saavedra, la emblemática Avenida García del Río, que nace en la calle Valdenegro y finaliza en la Avenida Cabildo, se destaca por su belleza y su entorno verde, ideal para recorrer y disfrutar en la calma de su amplio boulevard.

Aunque todo su trayecto sorprende, el tramo que va desde Cabildo hasta Pinto, donde se encuentra con el Parque Saavedra, ofrece un boulevard amplio y arbolado, perfecto para caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente relajarse en el verde. Y ahora suma una nueva atracción: dos patios de juegos infantiles completamente renovados.

Renuevan los patios de juegos del boulevard García del Río en Saavedra

La Comuna 12 de Buenos Aires, que abarca Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Coghlan, anunció que finalizó la puesta en valor de los dos patios de juegos ubicados en el boulevard de la avenida García del Río, entre Ciudad de La Paz y Amenábar.

Mientras tanto, continúan los trabajos en las áreas infantiles del Parque Saavedra, donde se están instalando nuevos mangrullos con diseño de calamar, un guiño a la identidad del barrio y al Club Atlético Platense.

“Inauguramos y renovamos dos nuevos patios de juegos en nuestra Comuna 12. Donde buscamos que puedan disfrutar los chicos de primera infancia y también chicos mas grandes”, repasaron fuentes oficiales.

Juegos desafiantes para los chicos más grandes

En la Plazoleta Darwin Passaponti, ubicada entre Amenábar y Ciudad de la Paz, quedó inaugurado un nuevo patio de juegos diseñado especialmente para chicos más grandes, con propuestas más desafiantes y modernas.

En la renovación se retiró la arena y se reemplazó por una superficie de caucho que ayuda a amortiguar las caídas. Además, se colocaron camas elásticas, hamacas y super toboganes.

El espacio también suma un área con mesas de pícnic, ideal para que los adultos puedan descansar o compartir un rato mientras los chicos juegan.

Patio de juegos inclusivo para los más chicos

A unos 150 metros, dentro del mismo boulevard, entre Moldes y Vidal, abrió otro patio de juegos, esta vez inclusivo y orientado a la primera infancia. El espacio fue diseñado con una temática de “casita de pájaros”, pensada como un pequeño refugio para los más chicos.

En esta renovación se retiraron los juegos de madera y la arena, que fueron reemplazados por un piso de caucho decorado con un pajarito, su nido y un huevito, acompañando toda la propuesta visual.