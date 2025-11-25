Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 25 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un escenario de cielos parcialmente nubosos en las primeras horas del día. La temperatura mínima alcanzará los 5.6°C, subiendo gradualmente hasta un máximo de 15.7°C. La humedad será notable, alcanzando un 92%, lo que podría hacer sentir el ambiente algo pesado durante la mañana. Se esperan vientos que podrían alcanzar hasta 10 km/h, lo que contribuirá a mantener un aire fresco en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para las horas de la tarde y noche, Buenos Aires experimentará condiciones similares, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se estabilizarán, oscilando en torno a los 15°C en las primeras horas de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, sin registrar precipitaciones significativas. Los vientos continuarán con intensidad moderada, asegurando una tarde agradable sin cambios extremos en el clima.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es prudente considerar estas condiciones climáticas y planificar en consecuencia para disfrutar de un día agradable en la ciudad.