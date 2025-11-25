Vuelco de un micro en Ruta 2, mano a Mar del Plata: al menos dos muertos y dos heridos graves

Este martes por la mañana se dio un violento accidente que ya tiene al menos dos víctimas fatales confirmadas.

Vuelco mortal en la Ruta 2. Foto: X

Un violento vuelco de un micro se dio en el kilómetro 325 de la Ruta Provincia 2, mano a Mar del Plata. Se registraron al menos dos pasajeros muertos, además de otros heridos de gravead.

El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura de la localidad de General Pirán, cuando el micro que trasladaba turistas, por circunstancias que se desconocen, volcó a la vera de la Ruta 2.

Imágenes del lugar del vuelco en la Ruta 2. Video: X NAAgencia.

Como consecuencia del mismo, dos pasajeros murieron y al menos otros dos se encuentran internados en grave estado, mientras que otras personas eran atendidas en el lugar. Se estima que 15 pasajeros fueron llevados al Hospital de Coronel Vidal, otros dos al HIGA de Mar del Plata y el resto al centro de salud de General Pirán.

Según información de medios locales a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en el lugar trabajaban Bomberos, ambulancias, policías y personal de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

La Ruta 2, un clásico para ir a Mar del Plata. Foto: NA

El periodista Jota Leonetti destacó que viajaban cerca de 50 pasajeros y que no se trata de una empresa regular de micros de larga distancia, sino que es un vehículo de Turismo.

El vehículo viajaba con destino a Mar del Plata y había levantado pasajeros en Moreno, Morón y Ciudadela, localidades del oeste del Conurbano bonaerense.

Todavía se desconocen los motivos del vuelco, por lo que las autoridades en el lugar intentan dar con lo que derivó en el impactante vuelco.