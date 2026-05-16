Un hombre atropelló a un grupo de peatones en Italia. Foto: Captura

Al menos ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor, que apuñaló a una persona mientras intentaba huir, terminó detenido.

Según las primeras reconstrucciones, el auto, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad, atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego chocó contra una tienda.

Al salir del coche, atacó con un cuchillo a una persona que buscaba detenerlo y que finalmente logró hacerlo mientras llegaba la policía.

Un hombre atropelló a un grupo de peatones en Italia. Video: REUTERS

Autoridades locales informaron que los heridos son ocho: cinco mujeres y tres hombres. En el hospital de Baggiovara llegaron en estado grave dos mujeres de 53 y 69 años y menos grave un hombre de 69. En tanto, al Hospital Maggiore de Bolonia ingresaron en condiciones críticas una mujer de 55 años y otro hombre, también grave, de 52.

Además, se indicó que otras tres personas de 27, 71 y 47 años también están ingresadas pero sus condiciones no son graves.

Quién es el hombre que chocó a ocho peatones en Italia

Según medios locales, el detenido es Salim El Koudri, ciudadano italiano de segunda generación, de 31 años, de familia con origen marroquí. Nacido en Seriatem en provincia de Bérgamo, el acusado es residente en la provincia de Módena. En tanto, no tiene antecedentes penales y es licenciado en economía.

Un hombre atropelló a un grupo de peatones en Italia. Video: EFE

“Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, afirmó en la redes sociales el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti , quien acudió al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.

“Se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si actuó deliberadamente. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogado”, agregó.

Entre los ocho heridos, se encuentra la mujer de 55 en estado crítico que “tiene las piernas destrozadas”, explicó el alcalde, que agregó que “probablemente tendrá que ser sometida a la amputación de ambas piernas, pues quedó aplastada contra el escaparate”.

Un hombre atropelló a un grupo de peatones en Italia. Foto: Captura

Quien detuvo al conductor explicó que lo persiguió con otras cuatro o cinco personas y que después de desaparecer tras unos coches reapareció con un cuchillo en la mano y lo atacó causándole algunas heridas, ninguna de gravedad.

Mientras que otros testigos excluyen que se trate de un accidente y apuntan a un gesto voluntario ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.