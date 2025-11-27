Colectivo gratuito: un nuevo grupo de trabajadores podría sumarse al boleto sin costo en Buenos Aires

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense pretende que se amplíen los grupos de trabajadores que viajan sin costo en colectivos.

Colectivo, transporte público. Foto: NA

Viajar en transporte público representa un gasto para los pasajeros que lo utilizan a diario. En este marco, algunos trabajadores podrían recibir un importante beneficio que significaría un ahorro y reconocería su esfuerzo: viajar gratis en los colectivos.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con el Régimen Especial de Boleto Gratuito. Este programa representa la gratuidad de los viajes para estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios. Sin embargo, podría agregarse otro grupo de personas a la lista.

Tarjeta SUBE Foto: Web SUBE

Boleto gratuito de colectivos: a quiénes alcanza el nuevo proyecto de ley

Se presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense que solicita que el personal de salud sea agregado al régimen mencionado previamente. Esto haría que los trabajadores de la salud no deban abonar el pasaje de los colectivos.

La medida impactaría en toda la provincia de Buenos Aires, tanto en los partidos que forman parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el interior.

Colectivo. Foto Unsplash

El Boleto Especial Educativo sufriría una clara ampliación, ya que el personal sanitario se vería beneficiado con viajes gratuitos en colectivos bonaerenses. Los cambios impactarían sobre la Ley 14.735, que es la que enmarca el boleto estudiantil.

El proyecto que amplía el boleto gratuito de colectivo en Buenos Aires

El texto presentado por el diputado provincial Pablo Domenichini indica que, al igual que la educación, la salud son actividades esenciales para el desarrollo humano, económico y cultural de Buenos Aires.

Colectivo, transporte público. Foto: NA/Juan Vargas.

El beneficio sería aplicable para los viajes que estén cerca del domicilio del personal médico y el establecimiento en el que trabajan. Además, se mencionan capacitaciones, guardias, actos y actividades que formen parte del sistema de salud.

El proyecto también agrega que la garantía del transporte público brinda mayores oportunidades a las personas en formación, así como también mejora el desempeño de los profesionales.

Aunque todavía están sin tratamiento, la Legislatura bonaerense también tiene pendientes los proyectos por el boleto gratuito para docentes, así como también para las personas mayores de 65 años.

Los colectivos de la Ciudad suman pictogramas para mejorar la experiencia del usuario. Foto: NA.

Aumentos de diciembre 2025: los nuevos precios de los colectivos en CABA y el AMBA

En diciembre, el boleto del colectivo en el Área Metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) volverán a aumentar, con incrementos que superarán la inflación.

El boleto del colectivo en CABA pasaría a costar $594 en promedio, un 4,4% más de lo actual. En tanto, el mínimo se elevaría de $494 a $516 en el último mes de 2025.

Por su parte, los viajes en el conurbano bonaerense saltarán a$598 en promedio, también con una suba del4,4%.