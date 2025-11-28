Feriado del lunes 1 de diciembre de 2025: quiénes podrán disfrutar del primer fin de semana largo del mes
Los trabajadores alcanzados por este descanso adicional de tres jornadas podrán hacer una mini escapada, ya que tendrán un asueto extra para disfrutar la llegada de las temperaturas altas.
El próximo lunes 1 de diciembre de 2025, un grupo de bonaerenses podrá disfrutar de un nuevo feriado que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el primero en el inicio del último mes del año.
Los trabajadores alcanzados por este descanso adicional de tres jornadas podrán hacer una mini escapada, ya que tendrán un asueto extra para disfrutar la llegada de las temperaturas altas.
No se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para algunos municipios la Provincia de Buenos Aires, donde sus habitantes gozarán de una jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y fiestas patronales.
A continuación, las cuatro localidades que tendrán un fin de semana largo de tres días por el feriado del lunes 1 de diciembre de 2025:
También podría interesarte
- 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires
- General Pinto, Provincia de Buenos Aires
- General Viamonte, Provincia de Buenos Aires
- Rojas, Provincia de Buenos Aires
Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.
El sábado 29 y domingo 30 de noviembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diferentes eventos culturales y gastronómicos.
¿Cuándo será el próximo fin de semana largo de diciembre?
El próximo fin de semana largo de diciembre será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, cuando se conmemore el Día de la Inmaculada Concepción de María, comúnmente llamado Día de la Virgen.
Los dos feriados confirmados que restan de 2025
Luego del fin de semana largo de noviembre, diciembre es el mes que concentra los últimos dos feriados nacionales de 2025.
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (fin de semana largo).
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.