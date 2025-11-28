Feriado del lunes 1 de diciembre de 2025: quiénes podrán disfrutar del primer fin de semana largo del mes

Los trabajadores alcanzados por este descanso adicional de tres jornadas podrán hacer una mini escapada, ya que tendrán un asueto extra para disfrutar la llegada de las temperaturas altas.

El lunes 1 de diciembre de 2025 será feriado para un grupo de bonaerenses. Foto: Unsplash.

El próximo lunes 1 de diciembre de 2025, un grupo de bonaerenses podrá disfrutar de un nuevo feriado que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el primero en el inicio del último mes del año.

No se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para algunos municipios la Provincia de Buenos Aires, donde sus habitantes gozarán de una jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y fiestas patronales.

A continuación, las cuatro localidades que tendrán un fin de semana largo de tres días por el feriado del lunes 1 de diciembre de 2025:

9 de Julio, Provincia de Buenos Aires

General Pinto, Provincia de Buenos Aires

General Viamonte, Provincia de Buenos Aires

Rojas, Provincia de Buenos Aires

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El sábado 29 y domingo 30 de noviembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diferentes eventos culturales y gastronómicos.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo de diciembre?

El próximo fin de semana largo de diciembre será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, cuando se conmemore el Día de la Inmaculada Concepción de María, comúnmente llamado Día de la Virgen.

Los dos feriados confirmados que restan de 2025

Luego del fin de semana largo de noviembre, diciembre es el mes que concentra los últimos dos feriados nacionales de 2025.