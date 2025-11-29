Noche trágica en Monserrat: un choque múltiple dejó dos muertos y dos heridos de gravedad

El siniestro, que involucró a una camioneta, un auto y una bicicleta, ocurrió en el cruce de las avenidas Belgrano y Huergo.

Choque fatal en Monserrat. Foto: Captura de video.

La noche del viernes tuvo un choque múltiple fatal en Monserrat que dejó el saldo de dos mujeres muertas y dos heridas de gravedad.

El incidente, que involucró a un auto, una camioneta y una bicicleta, se registró minutos antes de las 22:00 horas del viernes en el cruce de las avenidas Belgrano e Ingeniero Huergo.

Choque fatal en Monserrat. Video: Gentileza SAME

El fuerte impacto entre los vehículos fue tal que derivó en el atropellamiento de una ciclista que circulaba por la zona.

El doloroso saldo del siniestro

Los equipos de emergencia constataron el fallecimiento inmediato de una joven de 24 años, quien se encontraba atrapada dentro del auto siniestrado.

Choque fatal en Monserrat. Foto: Captura de video.

La segunda víctima fatal fue la ciclista, una mujer de 27 años. Fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich en estado desesperante. Pese a las maniobras de reanimación avanzada practicadas en el shock room, los médicos confirmaron su deceso poco después del ingreso.

El operativo de rescate incluyó el traslado de otras dos personas —un hombre y una mujer— también al Hospital Argerich. Según el último reporte médico, ambos pacientes presentan politraumatismos de diversa consideración y permanecen internados bajo pronóstico reservado, luchando por su vida.