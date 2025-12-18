Incendio en Monserrat: debieron evacuar 18 personas de un hotel

El fuego comenzó en un contenedor, se extendió a un comercio y afectó a un hotel. Las causas aún se investigan.

Incendio en Monserrat. Foto: captura video x/bagliettoc

Durante la madrugada de este jueves se registró un incendio en el barrio porteño de Monserrat. Las llamas comenzaron en un contenedor, se extendieron a un comercio y afectaron a un hotel que debió ser evacuado y 18 personas asistidas.

El siniestro se registró en el cruce de las calles Salta e Hipólito Yrigoyen del citado barrio, donde el fuego se inició, por causas que se investigan, en un contenedor.

Incendio en Monserrat. Video: X/bagliettoc

Según trascendió, el fuego se expandió a un negocio de ropa de trabajo, mientras que el humo afectó a pasajeros de un hotel que debió ser evacuado.

En tanto, se informó que al menos 18 personas fueron asistidas en el lugar por el SAME y que el incendio fue controlado por los Bomberos.

Incendio en Monserrat. Foto: captura video x/bagliettoc

Trágico incendio en un geriátrico de Mar del Plata: murieron cuatro mujeres y hay varios heridos

Mar del Plata se encuentra sumida en la conmoción. Cuatro jubiladas murieron y varias personas resultaron heridas producto de un incendio en un geriátrico. Por el momento se desconoce el motivo que generó el inicio de las llamas, por lo que continúan las pericias en el lugar.

El fuego comenzó la madrugada de este miércoles en el geriátrico Sagrada Familia, ubicado en la calle Jujuy al 1100. De manera inmediata, se dio inicio a un operativo que incluyó Bomberos de la ciudad balnearia, Policía y personal médico para atender a los heridos.

Se incendió un geriátrico de Mar del Plata. Foto: La Capital de Mar del Plata

Los agentes lograron retirar a quienes residían en el lugar, muchos de los cuales debieron ser atendidos por el personal del SAME por inhalación de humo.

También se vieron afectados unos 12 efectivos policiales, que debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación de monóxido de carbono.

Según informó el medio La Capital, cuatro mujeres fallecieron, una de ellas en el hospital. Las víctimas fueron identificadas como Teresa Caporaleti, de 95 años; Beatriz Méndez, también de 95; María Vásquez, de 80 e Inés Golman, de 79.