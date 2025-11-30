Atención conductores: si tu auto tiene este problema, te rechazan la VTV al instante

La medida apunta a reforzar la seguridad vial y establece un criterio más estricto sobre el estado de los neumáticos. Qué otros defectos pueden causar el rechazo de la revisión.

Stickers de la VTV. Foto: NA.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV), que debe realizarse una vez por año, constituye un requisito indispensable para todos los automotores particulares. Su aprobación garantiza que el vehículo cumple con las condiciones mínimas de funcionamiento y seguridad. No contar con el trámite vigente representa una infracción de tránsito y puede derivar en multas, retención del rodado e incluso inhabilitación para circular.

A partir de este mes, los vehículos que presenten un desgaste excesivo o deformaciones en los neumáticos no podrán aprobar la VTV, el control obligatorio que certifica que un auto se encuentra en condiciones seguras para circular. La decisión responde a una actualización de los criterios de evaluación implementada en distintos centros del país, con el objetivo de reforzar los estándares de seguridad vial.

Trámite de VTV. Foto: GCBA

Durante la inspección, los técnicos especializados verifican el estado de los principales sistemas del vehículo, entre ellos los frenos, la dirección, la suspensión, las luces y las emisiones contaminantes. Sin embargo, el control del estado de las cubiertas adquirió un peso determinante: si los neumáticos presentan desgaste irregular, cortes, deformaciones o el dibujo se encuentra por debajo del límite legal permitido, el trámite será automáticamente rechazado hasta que se reemplacen.

Este criterio, que se intensifica de cara al aumento de circulación por la temporada de verano, busca reducir la cantidad de siniestros viales asociados a fallas mecánicas evitables. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), más del 20% de los vehículos revisados presenta algún tipo de irregularidad en los neumáticos, un elemento clave para mantener la adherencia y el control del rodado.

Trámite VTV. Foto: Gobierno de la Provincia

Además del estado de las cubiertas, los inspectores pueden rechazar la VTV por otras fallas mecánicas o estructurales. Entre las causas más comunes se encuentran los frenos en mal estado (ya sea por desequilibrio entre ejes, falta de eficacia o pérdida de líquido), luces defectuosas o mal alineadas, dirección con holgura, suspensión deficiente y emisión de gases contaminantes superiores a los valores permitidos.

También son motivos de rechazo las fugas de fluidos, los daños en chasis o carrocería, los parabrisas rotos, los cinturones de seguridad deteriorados, la ausencia de espejos retrovisores o bocina, y la incorrecta colocación de las patentes.

Trámite VTV. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

Desde los organismos de control recomiendan revisar periódicamente todos estos aspectos antes de solicitar un turno en la VTV, para evitar demoras y gastos innecesarios. La realización de un mantenimiento preventivo no solo facilita la aprobación del trámite, sino que contribuye a la seguridad de los ocupantes y de terceros en la vía pública.

Con este refuerzo en la inspección técnica, las autoridades buscan consolidar una cultura de la seguridad vial basada en la responsabilidad y el cuidado del vehículo, garantizando que cada automóvil que circule lo haga en condiciones óptimas.