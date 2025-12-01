ANSES confirmó qué beneficiarios recibirán el aguinaldo en diciembre: cómo se calcula y cuándo se cobra

Solo un grupo acotado de beneficiarios previsionales recibirá el SAC, el cual se acreditará de forma automática junto con los haberes mensuales. El organismo precisó cómo se calcula el monto y aclaró que no se requieren trámites adicionales.

Aguinaldo de diciembre 2025 confirmado por ANSES. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2025 para un grupo de beneficiarios, además de detallar cómo es el cálculo del monto que se acredita de manera automática junto a los haberes.

Según lo notificado por ANSES, el aguinaldo se deposita en la misma fecha y en la misma cuenta bancaria donde cada uno de los beneficiarios cobra de forma habitual.

El cobro no requiere realizar trámites adicionales ni efectuar gestiones especiales: el sistema liquida el SAC de forma automática para quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa previsional vigente.

ANSES confirmó quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2025. Foto: Canal 26

La forma en que ANSES calcula el aguinaldo de diciembre 2025

Este Sueldo Anual Complementario de diciembre 2025 equivale al 50% de la remuneración mensual más alta percibida durante el último semestre, es decir, durante la segunda mitad del 2025.

Para la liquidación correspondiente a diciembre 2025, ANSES toma como referencia el haber actualizado de ese mes, que ya incluye el incremento del 2,3% establecido por las resoluciones oficiales.

Con ese valor ya fijado es que se determina el monto final del SAC, que se viene a sumar al haber mensual. Hay que entender que no todos los beneficiarios cobrarán lo mismo, y eso depende de la prestación que percibe mes a mes. Sí todos se rigen por el mismo método de cálculo.

Finalmente, hay que saber que el depósito está disponible directamente según el calendario habitual de pagos, el cual está organizado por terminación de DNI.

Aguinaldo de diciembre 2025: ¿quiénes lo cobran?

Hay tres grupos confirmados por ANSES que cobran el aguinaldo de diciembre 2025, todos ellos dentro del régimen previsional:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Los jubilados perciben el SAC junto con su haber mensual actualizado.

Pensiones No Contributivas (PNC) que incluyen tres categorías

Pensión por invalidez

Pensión por vejez

Pensión para madres de siete hijos o más

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también incluye el aguinaldo.

El aguinaldo se calcula a raíz de los cobros de los últimos seis meses. Foto: NA.

Por ende, las prestaciones que no reciben el aguinaldo de este mes son las siguientes: