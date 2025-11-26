Un extra para cerrar el año: confirmaron los grupos de ANSES que reciben el aguinaldo en diciembre 2025

El último mes del año tendrá un pago extra para algunos de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Las jubilaciones y pensiones mínimas cobran un refuerzo en diciembre. Foto: ANSES

La llegada de diciembre 2025 representa el pago de la segunda cuota del aguinaldo del año. Si bien muchos trabajadores reciben este pago extra, hay una duda alrededor de los beneficiarios de ANSES que deben recibir o no este dinero.

Para los titulares de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el aguinaldo corresponde solo dentro de algunos grupos.

ANSES. Foto: Canal 26

Qué grupos de ANSES reciben el aguinaldo

Los únicos beneficiados que recibirán un monto extra junto a los haberes de diciembre 2025 son:

Jubilados y pensionados .

Personas que reciben Pensiones No Contributivas (PNC) .

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El calendario de pagos de ANSES para estos grupos comienza el próximo miércoles 10 de diciembre. Allí, estas personas recibirán el haber mensual, el bono de $70.000 en caso de que corresponda y el aguinaldo.

Aguinaldo. Foto: NA

Con el aguinaldo incluido: cuánto cobrarán los jubilados en diciembre 2025

El IPC que publicó el Indec indicó que la suba de precios durante octubre fue del 2,3%. Por ende, esta misma cifra será el aumento que recibirán los jubilados y el resto de los programas pertenecientes al ANSES.

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ser $340.755,35. Además, hay que sumar el posible bono de $70.000 para aquellos que perciben ingresos de hasta $333.150. Si bien todavía falta confirmación por parte de las autoridades, se estima que se abonará como ocurre desde marzo 2024.

Diciembre con aumento : $340.755,35.

Con aguinaldo : aproximadamente $510.000.

Total estimado con bono de $70.000: aproximadamente $580.000.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Quienes cuentan con una antigüedad igual o mayor a seis meses en su puesto laboral, reciben el 50% de la remuneración más alta del semestre.

Jubilados en Argentina. Foto: NA

Para los trabajadores que no completan los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados, ya que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre. Según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para hacer el cálculo exacto.

De esta manera, para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC se debe hacer la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

Aguinaldo. Foto: NA.

¿Cuándo cobrarían el aguinaldo los jubilados y pensionados?

Jubilados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de diciembre.

DNI terminados en 1: 11 de diciembre.

DNI terminados en 2: 12 de diciembre.

DNI terminados en 3: 15 de diciembre.

DNI terminados en 4: 16 de diciembre.

DNI terminados en 5: 17 de diciembre.

DNI terminados en 6: 18 de diciembre.

DNI terminados en 7: 19 de diciembre.

DNI terminados en 8: 22 de diciembre.

DNI terminados en 9: 23 de diciembre.

Jubilados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: 29 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 31 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: 30 de diciembre.

¿Por qué no reciben aguinaldo los titulares de la AUH?

El aguinaldo, formalmente el Sueldo Anual Complementario (SAC), está contemplado únicamente para quienes perciben una remuneración por su actividad laboral o para los jubilados y pensionados que reciben un haber previsional. Ellos lo recibirán entre el 9 y el 23 de diciembre.

En cambio, la AUH es una prestación social dirigida a personas con hijos menores de edad y con menores recursos. No se configura como salario ni como haber jubilatorio, por lo que no está incluida en el régimen del SAC.