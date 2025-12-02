Cambian las calles de La Boca: realizan obras en tramos claves para mejorar la accesibilidad y que sean más fáciles de caminar

Bajo el nombre “Caminabilidad La Boca”, el proyecto transformará 16 cuadras del tradicional barrio porteño. Cuáles son y qué modificaciones se llevarán a cabo.

Modificarán las calles del barrio porteño de La Boca. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la puesta en marcha de un plan integral para modificar las calles de La Boca. El mismo tendrá como objetivo garantizar mayor accesibilidad, ordenar la circulación y resolver obstáculos que dificultan el tránsito tanto de los vecinos como de turistas y, especialmente, personas con movilidad reducida.

Bajo el nombre “Caminabilidad La Boca”, el proyecto transformará 16 cuadras del tradicional barrio porteño con el ensanche de veredas, la eliminación de desniveles, la colocación de rampas, la incorporación de nuevas luminarias, la suma de más superficie absorbente y mejoras en la captación del sistema pluvial.

La iniciativa está liderada por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y se desarrolló a partir del trabajo en conjunto con los vecinos, quienes acercaron sus propuestas y sugerencias vinculadas a la accesibilidad de la zona. De esta manera, se busca garantizar un tránsito peatonal más cómodo, seguro e inclusivo.

“Nuestro compromiso es transformar el espacio público para que todos puedan transitar de manera segura, cómoda e inclusiva. La Boca merece calles y veredas pensadas para las personas”, señaló Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Cuáles son las calles de La Boca que serán intervenidas

Las obras comprenden la intervención integral sobre tres calles estratégicas:

Calle Irala, desde la Av. Martín García hasta Brandsen : se trata de un tramo de 9 cuadras donde las tareas ya iniciaron.

Calle Brandsen, desde Av. Regimiento de Patricios hasta Poliza : 4 cuadras que se intervendrán en 2026.

Calle Aráoz de Lamadrid, desde Irala hasta Caminito: 3 cuadras cuyas obras iniciarán el año que viene.

En la calle Irala, donde ya se empezó a trabajar, el plan prevé unos 7.700 metros cuadrados de espacio público accesible, 58 vados y cruces seguros que incluyen 14 nuevas rampas. Además, se espera la incorporación de más superficie absorbente para mejorar la captación del sistema pluvial. También se instalarán nuevos faroles para mejorar la iluminación de toda la traza.

El proyecto combina accesibilidad, puesta en valor del espacio público y mayor integración del barrio con una conexión más fluida entre puntos clave como Martín García, Brandsen y Caminito.

En el pasado, las veredas elevadas y la presencia de rejillas representaban una barrera para los peatones. Cabe recordar que muchas veredas de La Boca estaban en altura debido a las inundaciones que se producían en el barrio en el siglo pasado.