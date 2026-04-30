El hotel con un salón de la Belle Époque donde disfrutar de una exquisita gastronomía mediterránea. Foto: Canal26.com

Ubicado en pleno Recoleta, Negresco Bistró, el restaurante de Palladio Hotel Buenos Aires - MGallery Collection, renueva su propuesta con nuevas sugerencias del chef que invitan a redescubrir la cocina mediterránea a través de productos de estación, técnica precisa y una estética cuidada.

Negresco Bistró: la propuesta mediterránea que se renueva en Recoleta

Bajo la dirección del chef ejecutivo Facundo Stefano, con más de 20 años de trayectoria en la gastronomía local e internacional, la carta incorpora platos que combinan ingredientes frescos, sabores equilibrados y una impronta contemporánea.

La carta incorpora platos que combinan ingredientes frescos, sabores equilibrados y una impronta contemporánea. Foto: Prensa.

La propuesta apunta a una experiencia completa, donde cada detalle —desde la selección del producto hasta la presentación— está pensado para destacar lo mejor de la cocina mediterránea.

Qué comer en Negresco Bistró: entradas y principales destacados

Entre las entradas se destacan: la ensaladilla con crema de palta, langostinos, chipirones y camarones salteados, la sopa de arvejas con láminas de hinojo, crema ácida y codillo braseado, y la trucha curada en sal de cítricos y remolacha con pickles de rabanito, suave crema de eneldo y alioli, junto a opciones como el brócoli grillado con crema de castañas de cajú y ajo, vinagreta de mostaza y aceite de hierbas.

La propuesta apunta a una experiencia completa, donde cada detalle está pensado para destacar lo mejor de la cocina. Foto: Prensa.

Dentro de los principales, se destacan preparaciones de carácter y profundidad de sabor como: el pastel de osobuco braseado con cremoso de papa gratinado, trofie al pesto genovés con langostinos salteados al ajillo, el pollo de campo confitado con sofrito de chorizo, garbanzos y cremoso de ajo asado, y el lomo con polenta de maíz blanco trufada, portobellos grillados y salsa de Malbec con chocolate amargo.

Mes del Malbec: una experiencia de vinos en Buenos Aires

La experiencia se potencia con el Mes del Malbec en Negresco, una propuesta en alianza con la bodega Zuccardi Valle de Uco, que invita a recorrer distintas expresiones de esta cepa a través de una degustación de etiquetas como Polígonos Valle de Uco, Concreto y Zuccardi Q.

Pollo de campo confitado con sofrito de chorizo, garbanzos y cremoso de ajo asado. Foto: Prensa.

Un restaurante en un hotel de lujo con historia en Buenos Aires

Negresco Bistró se destaca no solo por su propuesta gastronómica, sino también por su ambientación: un espacio sofisticado y relajado, con impronta de Belle Époque, que eleva la experiencia tanto para huéspedes como para quienes buscan salir a comer en la ciudad.

El hotel cuenta con 113 habitaciones amplias y luminosas, muchas con balcón privado y vistas a la ciudad. Foto: Prensa.

El restaurante forma parte del Palladio Hotel Buenos Aires, el único cinco estrellas de la colección MGallery de Accor en el país. Ubicado sobre Avenida Callao, frente a Plaza Rodríguez Peña, el hotel se levanta sobre un edificio emblemático con fuerte carga histórica, vinculado a los orígenes de la ciudad.

Cómo es Palladio Hotel Buenos Aires y qué ofrece

El hotel cuenta con 113 habitaciones amplias y luminosas, muchas con balcón privado y vistas a la ciudad. Además, ofrece espacios pensados para el bienestar y el confort, como un Wellness Center con spa, piscina climatizada, gimnasio y terraza, además de salones para eventos.

La propuesta se completa con su oferta gastronómica y de coctelería en Negresco Bistró y Negresco Bar. Foto: Prensa.

La propuesta se completa con su oferta gastronómica y de coctelería en Negresco Bistró y Negresco Bar, donde la cocina mediterránea y la selección de vinos se convierten en protagonistas.

Dónde queda Negresco Bistró en Buenos Aires

Negresco Bistró se encuentra en Av. Callao 924, en el barrio de Recoleta, Buenos Aires, y abre todos los días de 7 a.m. a 12 a.m., lo que lo convierte en una opción ideal tanto para desayunos como para almuerzos, cenas o encuentros a cualquier hora del día.